ROVELLO PORRO – Torna al successo il Basket Rovello: nella gara del tardo pomeriggio di sabato, al palazzetto di largo dello Sport, la vittoria sull’Alluminio Baj Arcisate: 66-60. Risultato prezioso, che consente ai comaschi di restare nella zona di centroclassifica, nel campionato di basket maschile di C Gold.

Rovellese sempre avanti, ed in grado di resistere ad un tentativo di rimonta da parte degli ospiti dopo il riposo: 18-16, 20-13, 11-19 e 17-12 i parziali. Davanti ad un centinaio di spettatori, in evidenza il “solito” Bosa del Rovello, mattatore dell’incontro con 25 punti personali all’attivo. Sull’altro fronte il migliore è stato Gardini con 13 punti. Sui rimbalzi, meglio di tutti il rovellese Barbisan che ne ha preso 15. Risultato della 16′ giornata, gare di sabato: Basket Rovello-Baj Arcisate 66-60, 7 Laghi-Nervianese 71-72, Aurora Desio-Imo Robur Saronno 85-61, Lissone-Abc Cantù 55-60, Team Battaglia-Gallarate 79-74. In classifica, in attesa delle gare domenicali: Busto Arsizio, Saronno e Lissone 24 punti, Gallarate, Team Battaglia e Desio 20, Legnano 16, Nervianese e Rovello 14, 7 Laghi e Cantù 12, Cermenate 8, Busnago 6, Baj 4, Carpe Diem 2.

18012020