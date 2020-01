Basket C Gold, capitombolo della Imo Saronno con l’Aurora Desio

DESIO – Capitombolo della Imo Robur Saronno a Desio, contro i locali dell’Aurora: la sconfitta costa il primo posto in classifica ai saronnesi. “No a Desio. No difesa, no rimbalzi, no tiro della distanza. E alla fine niente vittoria. 85-61 il finale per i brianzoli. Complimenti agli avversari, ma può capitare. Ritorniamo in campo carichi, molto più carichi, sabato prossimo al Palaronchi con Mortara” riepilogano i dirigenti roburini.

Si è giocato per la sedicesima giornata del campionato di basket maschile di C Gold: per quanto riguarda i singoli, al palasport “Moro”, davant a 250 spettatori, per i padroni di casa migliore realizzatore è stato Molteni con 17 punti, ha risposto Tresso del Saronno con 13 punti. Migliore agli assist Bossola del Desio (9), agli assiste De Bettin (5). Andamento della gara con Desio sempre avanti: 24-12, 19-18, 17-15 e 25-16 i quattro parziali dell’incontro, che ha dunque proposto un Desio in gran spolvero e saronnesi costretti costamente ad inseguire.

(foto archivio)

18012020