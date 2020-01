Effrazione ai garage della Croce rossa. Ladro scappa con una stampella

SARONNO – E’ stato casuale arrivo dei volontari a mettere in fuga il ladro che nella serata di venerdì ha aperto tutti i garage della sede del comitato Croce rossa di via Cesati.

E’ successo intorno alle 20 quando un volontario arrivando ha visto una persona che armeggiava intorno ai garage. Istintivamente appena raggiunti gli altri volontari ha chiesto chi fosse all’esterno. Chiarito che non era un membro dell’associazione sono usciti in tempo per vedere l’intruso che scappava con in mano una stampella. Con un rapido sopralluogo si è scoperto che il malvivente aveva aperto tutti i garage. Una prima conta dei danni ha rivelato che mancava solo la stampella con cui è stato visto scappare il ladro. Nei prossimi giorni comunque sarà comunque realizzato un inventario in modo da capire se l’intruso abbia preso altro.

Il danno più rilevante comunque sono state le serrature danneggiate per riuscire ad aprire il garage.

(foto archivio)

19012020