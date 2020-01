SARONNO – E’ iniziata con un incidente la mattina del lunedì a Saronno nello scontro fra un’auto ed una moto nella centrale via Marconi, all’altezza dell’incroci con via Visconti, è rimasto ferito il centauro, di 27 anni: sul posto polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il sinistro si è verificato alle 7.50, sono in corso gli accertamenti della vigilanza urbana su dinamica e responsabilità di quanto è successo. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale con lesioni non gravi.

Ieri alle 18.20 è stata invece investita una pensionata del posto, a Solaro: 80 anni, la donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce rossa di Saronno all’ospedale San Gerardo di Monza, è in gravi condizioni. L’incidente stradale si è verificato in via Varese nella zona centrale del paese. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Rho, accorsi sul luogo del sinistro con una pattuglia, nell’immediatezza.

(foto archivio)

20012020