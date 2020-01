SARONNO – Intervento dei vigili del fuoco di Saronno, con i colleghi di Lazzate, nella zona periferica di Cesate in via Giordano per l’incendio di un capanno agricolo. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, attorno alle 19. I pompieri sono arrivati subito ed hanno rapidamente preso i controllo della situazione, sul posto anche una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, della quale per fortuna non c’è stato comunque bisogno.

Nel capanno, al momento dell’incendio, non c’era nessuno, soltanto attrezzi agricoli che sono stati praticamente inceneriti o comunque danneggiati dalle fiamme. I vigili del fuoco si sono occupati di circoscrivere le fiamme e via via di spegnerle, anche se alla fine della piccola struttura non è rimasto molto. Restano da chiarire le cause dell’incendio, al riguardo sono stati compiuti accertamenti anche di natura tecnica da parte dei pompieri, con le forze dell’ordine ed in particolare i carabinieri a loro volta intervenuti sul posto.

22012020