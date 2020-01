CARONNO PERTUSELLA – 14 gradi in palestra, alla scuola Sant’Alessandro di Caronno Pertusella: la denuncia viene dai social network, dove è stato postato anche un eloquente video.

Dopo due settimane da un guasto dell’impianto di riscaldamento, e chi frequenta la struttura assicura che era già capitato altre volte, si è quindi di nuovo al freddo. Perchè l’impianto è attivo ma funzionando solo una delle due ventole, non riesce a scaldare sufficientemente l’ambiente e così i bambini si ritrovare a fare ginnastica al freddo, con il rischio di ammalarsi. C’è anche un problema di natura “acustica”: visto che l’unica ventola va sempre al massimo, fa anche molto rumore e dà parecchio fastidio a chi si trova in palestra. Tanto che i bambini fanno anche fatica a sentire quello che dice l’insegnante. E così non mancano le lamentele da parte di studenti e relativi genitori.

(foto: una delle immagini apparse sul web dell’impianto della palestra di Caronno Pertusella)

