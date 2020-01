CARONNO PERTUSELLA – Il big match della 13ª giornata del girone A di serie B va alla Rossella ETS Caronno Pertusella, che dopo cinque set e più di due ore di gioco si aggiudica la sfida contro Gerbaudo Savigliano terza in classifica e a un punto proprio dai ragazzi di Lualdi.

Primo set da urlo della Rossella ETS, che con una prova sontuosa in tutti i fondamentali lascia i piemontesi fermi a quota 11. Difesa e attacco, in particolare, fanno la differenza per i gialloblù. Poi, il black out. Il secondo parziale se lo aggiudica Gerbaudo Savigliano 25-19. Il terzo va ancora peggio: 25-17, senza che Caronno riesca a opporre resistenza. I ragazzi di Lualdi si ritrovano quindi nel quarto (25-21) e mandano la sfida al quinto e decisivo set, chiuso 15-10 con un attacco al centro di Piccinini. Bravi i ragazzi di Lualdi a ribaltare le sorti di un match che sembrava segnato al termine del quarto parziale.

Si completa quindi il girone d’andata, con quello di ritorno che ripartirà da Bresso nella trasferta contro La Perla Edilizia in piena zona retrocessione.