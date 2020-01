MISINTO – Prima giornata del girone di ritorno, nel campionato “comasco” di Terza categoria, con la capolista Misinto 1971 che non ha mancato di sfruttare, domenica pomeriggio, il turno casalingo battendo nettamente, 3-1, la Brioschese. A segno per i biancoverdi sono andati Vergani, Calderan e Titonel. “Siamo ripartiti da dvove eravamo rimasti prima dello stop invernale – fanno notare i dirigenti misintesi – ovvero da una ulteriore vittoria, che è stata l’epilogo ad una bella prestazione. Aggiungiamo quindi tre punti alla nostra classifica, che vi vede riconfermati in vetta”.

Restando al girone B di Terza categoria comasca, da segnalare anche il successo dell’altra squadra di Misinto, il Cm 2004 che ha espugnato (0-3) il campo dell’Inverigo. Ad aprire le marcature è stato Defendenti, poi i misintesi hanno preso il largo. In classifica, quindi, il Misinto 1971 rimane al vertice, mentre il Cm 2004 condivide ora con diverse altre squadre il quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff.

(foto archivio)

26012020