CARONNO PERTUSELLA – Non solo la vittoria del Fbc Saronno nel derby degli juniores provinciali, contro l’Amor Sportiva, nell’intenso sabato sportivo.

Per gli juniores nazionali, 19′ giornata, passa falso esterno per la Caronnese, sconfitta 2-1 sul campo del Ponte San Pietro: ai rossoblù non è bastata la rete di Musico. In classifica Caronnese è quinto.

Per gli juniores regionali di Fascia A pari casalingo dell’Ardor Lazzate, 1-1 contro il Morazzone: per i gialloblù a segno Trenchev. Mentre l’Universal Solaro ha vinto in trasferta, 2-0, sul campo del Base 96 Seveso; reti di Di Patria e Macchi. L’Uboldese ha perso in casa, 1-2, contro l’Accademia Vittuone. In classifica (primi posti) Alcione 47 punti, Varesina 42, Rhodense 37, Fenegrò 32, Morazzone e Ardor Bollate 28, Ardor Lazzate 27, Universal Solaro 26. L’Uboldese è penultima con 14 punti.

Nei provinciali comaschi, il derby Gerenzanese-Salus Turate è finito 0-2. Nei provinciali legnanesi, 1-2 fra Amor e la capolista Fbc Saronno; l’Airoldi Origgio ha pareggiato 1-1 in casa contro il San Giorgio.

26012020