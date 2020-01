TURATE – Cresce la febbre del derby: domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi i locali del Fbc Saronno ospitano la Salus Turate. All’andata si imposero i biancocelesti, che vogliono fare il bis per continuare ad avvicinare la vetta della classifica del campionato di Prima categoria, contro una Salus da metà graduatoria, che per questa stagione si è posta l’obiettivo di una tranquilla salvezza. Si gioca dalle 14.30.

Le stats del Turate – Nona in classifica, la Salus i suoi punti li ha raccolti quasi tutti in casa (16 su 20) che sono stati frutto di 6 vittorie e 2 pareggi mentre 9 sono state sinora le sconfitte. Ha segnato sinora 26 reti (11 in trasferta contro i 15 in casa) ed ha incassato 27 reti (19 in trasferta). All’ottava giornata i turatesi si erano ritrovati al 15′ posto, poi una progressiva risalita.

I marcatori – Non c’è un vero bomber. Ha fatto 5 gol Colombo, 4 Rimoldi, 3 Airaghi e poi gli altri.

La classifica – Classifica: Lentatese e Rovellasca 37 punti, Bovisio Masciago 36, Guanzatese e Fbc Saronno 35, Tavernola 28, Esperia Lomazzo 21, Ardita, Salus Turate, Cerianio Laghetto, Menaggio e Faloppiese 20, Portichetto 19, Montesolaro 12, Hf 11, Real 6.

(foto: una immagine della gara di andata a Turate)

