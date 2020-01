SARONNO – L’amministratore Paolo Strano, il direttore e fondatore dell’istituto Carlo Manzoni, il preside Franco Marano ed il corpo docente invitano alla cerimonia di consegna dei diplomi di maturità e delle borse di studio per l’eccellenza per il merito scolastico; all’Istituto Prealpi di via San Francesco a Saronno. L’appuntamento è fissato sabato 1 febbraio dalle 9.

“La cerimonia – spiegano al Prealpi – vuole rappresentare il momento finale di un percorso durante il quale gli studenti dei vari indirizzi ricevono il diploma d’esame di Stato e altri la borsa di studio per l’eccellenza di merito. Il nostro Istituto vuole così dare il giusto risalto ad un’occasione di Incontro che coinvolge non solo studenti e docenti, ma anche amici e familiari e questa cerimonia segna non solo la conclusione del quinquennio scolastico e dei percorsi formativi, ma anche il termine di un periodo di formazione che spesso vede nascere, tra i banchi di scuola, solidi e duraturi rapporti di amicizia”.

(foto archivio: una precedente edizione della consegna dei diplomi)

