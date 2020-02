Calcio serie D, Caronnese col Seravezza per proseguire l’inseguimento. I convocati

CARONNO PERTUSELLA – Mister Roberto Gatti della Caronnese ha convocato 16 giocatori per la trasferta contro il Seravezza Pozzi calcio, in provincia di Lucca; la partita si gioca domenica pomeriggio con inizio alle 14.30. Portieri: Andrea Porro, Alberto Circio; difensori: Andrea Galletti, Maurizio Cosentino, Alessandro Vernocchi, Raffaele Silvestre, Felice Taccogna e Alessandro Curci; centrocampisti: Andrea Battistello, Tommaso Putzolu, Christian Callipo e Zoughi Mohamed Salah; attaccanti: Federico Corno, Michele Scaringella, Pierangelo Tarantino, Daniele Giovanni Sorrentino.

Arbitro designato per l’incontro della domenica pomeriggio è Riccardo Galasso della sezione romana di Ciampino, assistenti Simone Piomboni di Città di Castello e Maurizio Polidori di Perugia. Classifica: Prato 39 punti, Lucchese 38, Casale 37, Caronnese 35, Seravezza 33, Sanremese e Real Forte 32, Borgosesia 30, Savona e Fossano 29, Chieri 27, Fezzanese 26, Lavagnese 22, Bra e Vado 21, Verbania 20, Ligorna 18, Ghivizzano 17. La Caronnese è reduce dal pari casalingo contro la capolista Prato e resta in scia delle prime della classe, la lotta per il salto di categoria è ancora apertissima.

