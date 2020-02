Degrado in centro, Silighini (Forza Italia) fonda il comitato

SARONNO – “Ho combattuto più volte denunciando lo stato di incuria in cui versavano alcune aree centrali. La sinistra aveva permesso che il tunnel tra piazzetta Schuster e piazza La Malfa diventasse un ricovero per spacciatori con una latrina a cielo aperto senza intervenire, oggi invece quello spazio è sede di mostre en plein air grazie alla buona volontà dei commercianti e agli aiuti arrivati dalla giunta di centrodestra che ha permesso la riapertura di molte saracinesche restate chiuse per troppi anni”. A parlare all’indomani degli incendi di spazzatura rinvenuti in piazza La Malfa è l’ex candidato sindaco Luciano Silighini Garagnani, esponente di Forza Italia ma qui in veste di presidente del comitato civico “Abitanti del centro storico saronnese”.

“Ci sono attività commerciali diventate nel tempo vere lanterne luminose per chi vive nel centro e tramite le quali anche zone trascurate sono tornate a vivere fino a sera tarda garantendo così sicurezza e vita – continua Silighini – la sicurezza passa proprio per le serrande aperte e le attività che i commercianti creano. La strada che sta percorrendo la giunta di questa città è quella giusta e sono sicuro che i prossimi cinque anni di amministrazione miglioreranno ancora il centro storico”. Silighini continua, soffermandosi sui recenti atti di vandalismo: “La presenza costante delle forze di polizia nella zona della stazione ha fatto sì che la micro criminalità e i balordi si spostassero ovviamente in centro, ma gli atti di bullismo principali li compiono i ragazzetti italiani che girano per piazzetta Gioberti e vicolo Pozzetto. Li il lavoro grosso non può farlo l’amministrazione ma è l’educazione delle famiglie ad essere spesso carente. Un impiego maggiore dei vigili urbani in orario serale è certamente un deterrente per gli spacciatori seduti oggi in piazzetta De Gasperi ma la tirata d’orecchie ai genitori per i ragazzini che spaccano bottiglie e si fanno le canne nei vicoletti lasciando residui di ogni genere resta sempre la via maestra” chiosa Silighini che proprio alcuni giorni fa aveva fatto intervenire i carabinieri proprio nella zona.

03022020