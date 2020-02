Caronno, bocconi avvelenati nel cortile. Appello ai vicini su Facebook

CARONNO PERTUSELLA – Bocconi avvelenati in via 4 novembre? L’allarme corre sui social network in attesa delle denunce ufficiali e delle successive indagine dei carabinieri.

Tutto è iniziato sulla pagina Facebook “Sei di Caronno se”, dopo che in via 4 novembre un cane è deceduto all’improvviso. Nel cortile i padroni hanno trovato dei bocconi di cibo non riconducibile a quelli forniti dalla famiglia. Al momento non risulta che sia stata sporta denuncia anche se i bocconi sospetti sono stati recuperati e conservati. Grande lo sconcerto dei residenti della via e dei caronnesi in generale per l’accaduto. In tanti hanno espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia per la morte del cane ma anche grande amarezza per la possibilità che il cane possa essere stato avvelenato.

L’ultima mobilitazione contro le polpette avvelenate era avvenuta a Gerenzano dopo la morte alcuni cani i cui proprietari avevano sporto denuncia ai carabinieri che hanno svolto un’indagine di cui si è poi occupata la procura di Busto Arsizio.

(foto archivio)

