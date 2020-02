Week-end: gli appuntamenti per il “Giorno del ricordo”

SARONNO/SARONNESE – Si è scelto il 10 febbraio, giorno della firma dei trattati di pace di Parigi, per ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo delle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Anche il nostro territorio rinnova il ricordo con alcuni appuntamenti.

Venerdì 7 Febbraio

Saronno – Ultima occasione per visitare la mostra “I miei occhi non hanno mai visto la Luna”: una mostra collettiva per il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, info al sito www.ilchiostroarte.it .

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, la tribute band “Queenmania” presenta lo spettacolo “Rhapsody”: show teatrale dedicato al gruppo inglese dei “The Queen”. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 8 Febbraio

Saronno – Alle 21, al teatro Regina Pacis di via Roma, la compagnia “Attori per caso” propone la commedia brillante in tre atti “Pignasecca pignaverde”. Info al sito www.attoripercaso-saronno.it , l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Solaro – Alle 17, nella sala consiliare di villa Borromeo va in scena lo spettacolo “La nave del ritorno” a cura di “Teatro dell’Aleph” per la regia di Giovanni Moleri. L’ingresso è gratuito, l’evento si inserisce nella celebrazione del “Giorno del Ricordo”, informazioni al numero 0296984470 (In foto la locandina dell’evento).

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena Debora Villa con lo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Informazioni al sito www.teatrogiudittapasta.it.

Cogliate – Alle 21, al centro culturale parrocchiale monsignor Battista Ferraroli di piazza Giovanni XXIII, va in scena lo spettacolo “Zuc e melun ala sua stagiun” della compagnia “Quelli dell’arcobaleno “ di Cesano Maderno. Informazioni al numero 3484286664.

Uboldo – Alle 21, al teatro san Pio di piazza Conciliazione 2, va in scena “Antonello Venditti – tribute band”: evento musicale a sostegno dell’associazione “Quelli che con Luca” onlus per lo studio e la cura della leucemia infantile. Partecipazione dell’artista Fabrizio Vendramin che si esibirà in una performance di action painting. Infoline 3468558663.

Gerenzano – alle 21, al teatro san Filippo Neri di piazza De Gasperi, il corpo musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano propone lo spettacolo “Chicago stompers – hot jazz orchestra”. Informazioni e prenotazioni al numero 3385971225.

Domenica 9 Febbraio

Limbiate – Alle 10.45, nella piazzetta “Martiri delle Foibe” momento di commemorazione con deposizione corona in memoria delle vittime, al monumento loro dedicato. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it .

Saronno – Alle 11, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20, concerto “Tutti insieme” con l’associazione “Le stanze della Musica”. L’evento si inserisce nella manifestazione “scuole di musica in concerto”, maggiori informazioni al sito www.comune.saronno.va.it , l’ingresso è libero.

Saronno – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Cappuccetto Rosso” drammaturgia, regia, scene e luci di Michelangelo Campanale. Infoline 0296702127.

Caronno Pertusella – Alle 17, nell’Agorà del municipio spettacolo di musica e letture in occasione del “Giorno del Ricordo”. Partecipano allo spettacolo Natalya Chesnova alla fisarmonica e voce narrante Alfredo Savoldelli. Informazioni al sito www.comune.caronnopertusella.va.it .

Rescaldina – Alle 18.30 nella cornice storica di villa Rusconi in via Alberto Da Giussano 95, l’associazione culturale “Storiae” propone l’incontro “Giovanna D’Arco – da eretica a santa, l’impossibile impresa di una ragazza che cambierà le sorti della Francia”. Infoline 3803583848.

Lunedì 10 Febbraio

Ceriano Laghetto – Alle 20, nella sala consiliare del comune, l’amministrazione in collaborazione con la scuola secondaria “Aldo Moro” propone una serata in occasione della giornata della memoria e del giorno del ricordo attraverso le parole di chi ha vissuto quegli anni e quegli eventi raccontanti dagli alunni della scuola. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a info@ilsaronno.it e lo aggiungeremo subito.

07022020