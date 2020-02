Cislago: maxi gru e l’immutabile corten: ecco i nuovi bagni del centro sportivo

CISLAGO – Sono stati posizionati nelle ultime ore i nuovi bagni del centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII uno dei tasselli della riqualificazione dell’impianto che l’Amministrazione sta portando avanti con un importante investimento. Nel dettaglio il comune ha messo in cantiere interventi di manutenzione e miglioramento per la tribuna. Tra modifiche e riparazioni si parla di un investimento di 250 mila euro divisi in due tranche. Una fetta importante dei fondi è stata utilizzata per i nuovi servizi igienici per il pubblico di cui fino a qualche giorno fa l’impianto era sprovvisto. I nuovi bagni sono stati posizionati con una maxi gru. A colpire però è stata la copertura. Per adattarli all’impianto e garantire, allo stesso tempo, una grande resa ed un ridotto bisogno di manutenzione l’Amministrazione ha scelto come copertura il corten. Si tratta di un tipo di acciaio che viene fatto arrugginire in modo da diventare immodificabile nel tempo. A seguire la posa il sindaco Gianluigi Cartabia che, anche alla luce della sua delega ai lavori pubblici, è sempre in prima linea nel seguire i lavori nei cantieri cittadini.