ORIGGIO – “Esprimo tutto il mio dispiacere, come consigliere comunale e come origgese, per l’annuncio del sindaco Mario Angelo Ceriani con la sua intenzione a non ricandidarsi per un secondo mandato”.

Sono le parole del consigliere comunale Alessandro Sozzi dopo che venerdì il sindaco in carica Mario Ceriani ha spiegato di non avere intenzione, per motivi personali, di partecipare alle elezioni amministrative della prossima primavera per conquistare la fascia di primo cittadino per il secondo mandato.

Sozzi continua: “Ceriani è una persona che ha dato molto e fatto tanto per Origgio. Ma non solo. Voglio ringraziarlo per quello che mi ha dato in questi 5 anni passati a lavorare fianco a fianco per il bene del paese. Mi ha insegnato molto è una grande e bella persona. Grazie di tutto”.

Effettivamente l’annuncio di Ceriani è arrivato come un fulmine a ciel sereno sulla politica origgese e anche del comprensorio. Il sindaco uscente ha spiegato che ha decisione è dettata da motivi strettamente personali.