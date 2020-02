PARABIAGO – La juniores del Fbc Saronno si conferma al comando del campionato provinciale, battendo in trasferta anche il Parabiago. Partita che parte molto lenta da parte del Fbc che non riesce a fare il suo gioco,troppo timoroso,ma nonostante tutto ha tre occasioni nitide per andare a rete. Dall’altra parte un Parabiago agonisticamente parlando molto più “cattivo” e cinico e che al 30’ trova il gol del vantaggio. Si va a riposo sullo 0-1.

Tutt’altra verve per l’Fbc nel secondo tempo che con carattere e gioco domina il Parabiago schiacciandolo nella propria metà campo. Non passano neanche 10′ che con un micidiale uno due, prima Bonfrate e poi Esposito che portano in vantaggio l’Fbc Saronno… 1-2. La partita scivola via con l’Fbc che prova a chiudere la partita, quando al 35’ è il Parabiago che con un tiro da 35 metri trova il gol del pareggio. L’Fbc non ci sta e prova in tutti i modi di portare a casa i tre punti e quando sembrava tutto finito, al 43′ è Castelnuovo che defilato salta il suo diretto avversario e lascia partire un missile che si infila sotto l’incrocio: 2-3. Passano i 4’ di recupero e la partita finisce con la vittoria dell’Fbc che mantiene la vetta a 4 punti dalle inseguitrici.

“Ci siamo complicati noi la partita, avremmo dovuto chiuderla subito nel primo tempo. Ottima comunque la reazione nel secondo tempo e sul finale una grande prova di carattere dei miei giocatori ha permesso di portare a casa questa vittoria” rimarca l’allenatore saronnese, Stefano Imburgia.

(foto di gruppo per i giocatori del Fbc Saronno a fine gara)

