GERENZANO – Oro per Alessia Borghi e bronzo per Francesca e Marina Ferrito: questo il bilancio della trasferta delle Majorettes Gerenzano al palasport di Crema.

A tracciare un bilancio della trasferta i dirigenti del club gerenzanese: “Rientriamo dalla gara Baton Twirling Nbta con due podi conquistati. Ad Alessia Borghi nel Rhythimc Dance senior B è andato l’oro mentre Francesca e Martina Ferrito hanno ottenuto il bronzo nel Duo junior B. Un’ottima prestazione per la prima gara in Promozionale di Miriam Ambrosini, Valentina Rosillo, Alessia Pavanello, Chiara Scibilia e Cristhal La Cruz. Complimenti anche a Valentina Giacalone e Jessica Campisi!” La realtà delle majorettes a Gerenzano è ormai decisamente consolidata, ed anche negli anni scorsi la società si è tolta parecchie soddisfazioni raggiungendo brillanti risultati a livello italiano.

(nella fotogallery: una immagine di gruppo della squadra delle Majorettes Gerenzano di scena al palasport di Crema e poi il podio con le vincitrici)

11022020