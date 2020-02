UBOLDO – Completamente solo e senza soldi tanto da non potersi neppure pagare il funerale: perchè potessero svolgersi le esequie è intervenuto il sindaco Luigi Clerici che tramite i Servizi sociali ha provveduto a saldare le onoranze funebri, reperendo i 2700 euro necessari, comprensivi anche dello spazio al cimitero per la tumulazione. E’ questa la triste vicenda di un anziano uboldese. Nessuno si è fatto avanti ed ulteriori ricerche hanno confermato quello che già si pensava, ovvero che il nonnino era proprio solo al mondo, non c’era più nessun parente, neppure alla lontana.

Non aveva più nessuno, ed anche in banca ormai non c’era più niente: ultimamente viveva in una struttura per la terza età la cui retta veniva sostenuta propri dall’Amministrazione civica di Uboldo. Che si è fatta trovare anche quando, di recente, si è verificato il decesso dell’uomo.

(foto: il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici, si è dato da fare per garantire una degna sepoltura al concittadino scomparso, e reperire per lui un posto al cimitero)

11022020