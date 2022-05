x x

LAZZATE – “Ciao Travo, le ali dell’amicizia e l’amore dei tuoi cari ti accompagnino lassù” è la frase scritta su un maxi striscione che, con una decina di foto, ha accompagnato il funerale di Massimiliano Travascio, il 37enne motociclista di Lazzate morto nel terribile incidente stradale avvenuto sulla Napoleona, lo stradone che dalla periferia conduce al centro di Como, lo scorso 25 aprile.

Ieri mattina per la cerimonia funebre era presente davvero l’intera comunità di Lazzate che si è stretta intorno alla famiglia, a partire dalla moglie e dei genitori del 37enne,e agli amici di sempre compresi i volontari del gruppo Gvat con cui Massimiliano collaborava.

Alla fine del funerale un lancio di palloncini bianchi sul piazzato pieno di motociclisti e moto che per il lazzatese erano una vera e forte passione.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn