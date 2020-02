UBOLDO – Tanta gente per l’evento benefico che si è tenuto lo scorso fine settimana a cura dell’associazione onlus di Uboldo, “Quelli che con Luca”. I cui responsabili tracciato un bilancio della manifestazione, che si è svolta al teatro di piazza Conciliazione, con il concerto di “In questa banda di ladri”, Venditti cover band.

“In Questa Banda di Ladri” capitanata da Angelo Sarro ci ha coinvolti tutti e ci ha fatto cantare a squarciagola, grandi! Cosa aggiungere su Fabrizio Vendramin, è stato ancora una volta un grande trascinatore facendoci vivere momenti di brividi unici durante le sue performance. Uniche, fantastiche!

Grazie alla nostra Sarah Tettamanti, Fondazione Tettamanti Monza ed al nostro nuovo amico Camillo Rossi, direttore sanitario degli Spedali Civili di Brescia. Ad entrambi sarà destinato il ricavato della serata. A Sarah la parte per il progetto, sulla leucemia mieloide, della nostra onlus per il 2020. A Camillo la parte per iniziare a rendere concreto un nuovo progetto di ricerca che possa rafforzare le cure per i tumori solidi pediatrici, nei casi in cui i piccoli pazienti non rispondono alle cure o ricadono. È un nuovo progetto che sosterremo come onlus.

Grazie ai Pesi Massimi Como, agli Amici dell’infanzia di Cislago, a tutti i sostenitori che hanno partecipato con le donazioni per i quadri dipinti dal maestro Vendramin. L’intero ricavato dei quadri andrà a sostegno dei due progetti di ricerca. Grazie a tutte le persone che hanno acquistato i biglietti e gremito il teatro, grazie per le tante donazioni, per il calore, per l’entusiasmo in sala. Grazie a tutti gli Sponsor che ci hanno aiutato per la realizzazione dell’evento. E’ stato davvero, davvero bellissimo!

