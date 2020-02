SARONNO – E’ l’istituto tecnico commerciale Zappa di via Grandi la scuola che segna la maggior crescita di iscritti dopo la chiusura di questa prima fase di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. I dati provvisori parlano di 296 iscrizioni per il primo anno con un aumento di 46 rispetto a quelle dell’ultimo anno l’equivalente dell’annata in corso.

“Conosco la realtà come docente – spiega l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – e vedendola dall’interno devo dire che questo risultato è dettato dagli investimenti realizzati sulla struttura, penso al rinnovamento del laboratorio, ma anche alle nuove proposte progetti interni come “se leggo mi ispiro “ e ABC digital“ ma anche la collaborazione che partirà con Deles, l’impegno nei corsi pomeridiani per il superamento dei livelli di b2 e c1 nelle lingue senza dimenticare la motivazione e la dedizione del corpo docente e del resto del personale”. A colpire il successo dell’indirizzo Cat per la nuova curvatura design e ambiente (ex geometri) che realizza una crescita unica nell’intera provincia di Varese.

E gli altri istituti? In crescita l’istituto paritario Castelli di via Varese mentre i licei restano sostanzialmente invariati. Si tratta comunque di dati provvisori visto che per i dati provvisori sarà necessario attendere qualche mese.

(foto: un momento della festa del diploma dell’Itc Zappa introdotta dall’attuale dirigente scolastico per i ragazzi dell’ultimo anno)

13022020