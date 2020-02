Tamponamento sull’ex Varesina a Origgio: due donne ferite

ORIGGIO – Tamponamento sull’ex statale Varesina alle porte di Origgio. E’ successo giovedì sera alle 22.20: il luogo dove è avvenuto lo scontro è il tratto che prende il nome “locale” di via Milano, nella zona industriale nei pressi della rotonda che conduce verso il centro sportivo comunale del paese e del complesso Novartis. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella il cui equipaggio si è preso cura dlele persone rimaste contuse, si tratta di due donne che hannno 47 e 45 anni, non sono in pericolo di vita.

I militari del comando saronnese si sono quindi occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti e di avviare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quanto è successo.

(foto: una immagine dalla ex Varesina, l’incidente avvenuto nella notte di giovedì. Grazie al lettore Fabio per la fotografia)

14022020