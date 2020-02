CARONNO PERTUSELLA – È la partita più attesa dell’anno. Per le due formazioni, ma anche per gli appassionati di volley nel varesino. È il derby: Rossella ETS Caronno Pertusella-Pallavolo Saronno! Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 al PalaCaronno di Viale Europa per la 15ª giornata del campionato di serie B.

I punti in classifica e i valori in campo vedono una squadra favorita, ovvero i gialloblù di Coach Lualdi. Ma si sa: in un derby i pronostici saltano. Ed ecco che anche gli amaretti sognano in grande. È sfida tra ex, tra l’altro, se consideriamo che tra le fila di Caronno Pertusella militano tanti giocatori che nel 2017 si sono resi protagonisti della cavalcata verso la Serie A2 della Pallavolo Saronno: Mario Canzanella, Simone Buratti, Claudio Gaggini, Mattia Coscione e Andrea Cerbo. Condottiero in quella stagione indimenticabile , neanche dirlo, Gigi Leidi.

In poche parole, una partita dall’altissimo contenuto emotivo che non va persa per nessun motivo al mondo.