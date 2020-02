SARONNO – Un set alle porte del centro storico: oggi dalle 7 alle 12 è stato chiuso al traffico un tratto di via Reina per permettere le riprese di “Il bambino, i due furfanti e la strega” film autoprodotto da saronnesi e finanziato con una raccolta film online realizzata tra settembre e dicembre.

Il regista Mauro Paolino, che ha già firmato il film saronnese Croccantini, lavorerà con un troupe di una decina di persone. Parte delle riprese sono già state realizzate in piazza Libertà ma per completarle è stato necessario chiudere al traffico e alla sosta via Filippo Reina nel tratto compreso tra via Doberdò ed il civico 87.

Sarà presente anche il comandante Giuseppe Sala che ha già seguito le prime riprese realizzate lo scorso 28 dicembre. Il film che punta anche a dare visibilità al territorio saronnese racconta la storia di un ex carcerato alla riceva di una vita normale. Tanti i saronnesi che stamattina incuriositi dalla troupe e dai cartelli si sono fermati per assistere alle riprese.

(alcuni momenti delle riprese)