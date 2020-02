SARONNO – Sabato mattina si è tenuta la seconda tappa del percorso organizzato dall’Itis Riva di via Carso con il centro culturale islamico di via Grieg.

Docenti e responsabili del centro hanno organizzato una serie di visite guidate per i ragazzi dell’istituto all’interno della struttura di via Grieg. Gli studenti sono stati accolti dai giovani della comunità islamica (che già in passato si sono distinti nell’organizzazione di diversi eventi e momenti di confronto) che li hanno accompagnati nel loro percorso.

Il tour si è snodato dagli spazi della mostra permanente dedicata alla vita del profeta Maometto a quelli di preghiera fino alle aule in cui si tengono i tanti corsi (di arabo ed italiano) per grandi e piccoli, italiani e stranieri.

Non manca un momento di confronto con tante domande con l’imam Najib Al Bared e con uno dei responsabili del centro Latif Chridi. Prima di far ritorno a scuola c’è stato spazio per un momento conviviale con dolci tipici della tradizione.