“No al circo di Roma”: gli attivisti di Como save in corso Italia a Saronno

SARONNO – “No al circo con animali”: questo il messaggio lanciato dagli attivisti del gruppo Como animal save in trasferta sabato in centro a Saronno per protestare contro la presenza alle porte della città, in questi giorni, del circo “Città di Roma” che si è posizionato nell’area agricola di via Europa. E’ un circo “con animali”, con annuncia sui manifesti affissi in città dove accanto ad un clown compaiono anche alcuni leoni e dei cavalli. In corso Italia gli attivisti striscioni e cartelli contro il circo. “Obiettivo, fare riflettere la gente sulla vita da schiavi che passano gli animali nei circi” dicono da Como animal save.

Il circo “Città di Roma” dovrebbe completare domani la propria presenza a Saronno ed iniziare martedì il “trasloco” in un’altra località. Lo spettacolo viaggiante era approdato alla periferia saronnese nei giorni scorsi.

(foto: uno degli attivisti di Como animal save in corso Italia a Saronno)

16022020