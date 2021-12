SARONNO – “Ora è ufficiale, il corteo della sagra di Saronno è stato annullato, ne hanno dato notizia gli organizzatori stessi. Tuttavia, ci chiediamo se le gabbie ancora presenti nella zona della chiesetta saranno smantellate, o se gli animali verranno esposti ugualmente e messi alla gogna per tutta la durata della sagra”. Inizia così il nuovo comunicato dell’associazione Cento per cento animalisti, contraria alle presenza di animali alla sagra.

“Nel caso gli animali fossero rinchiusi lo stesso in gabbia durante la sagra, noi ci saremo: il sindaco Augusto Airoldi ed i suoi collaboratori sappiano che la richiesta per manifestare non l’abbiamo ritirata, quindi resta valida a tutti gli effetti per domenica 9 gennaio e saremo presenti. Peccato che ancora una volta gli animali, che avrebbero sfilato nel corteo storico, siano stati lasciati a casa, non per consapevolezza ma solo a causa dell’emergenza sanitaria”.

(foto: contestazioni animaliste alla sagra di Sant’Antonio due anni fa, prima dello stop per il covid)

