L’edicola della Madonna dell’Albero sta sparendo. Appello per recuperarla

SARONNO – Le riprese di Piero da Saronno e l’excursus storico di Angelo Volpi speaker di Radiorizzonti ed esponente del Circolo Tramway hanno acceso i riflettori sulle precarie condizioni dell’edicola della Madonna dell’Albero che si trova in via Roma. E’ visibile da Villa Gianetti e nella sua storia ci sono molti vuoti. Non ci conosce con precisione la data di realizzazione ma si sa che negli anni Cinquanta il pittore Napoleone Saltarelli che ha eseguito un intervento di recupero.

Al momento come mostra il sopralluogo di Volpi e Piero da Saronno gran parte dell’albero che caratterizza l’edicola è sparito e anche il corpo della Madonna e del bambino che ha in braccio stanno lentamente sparendo. Da questo sopralluogo arriva un appello da riqualificare l’edicola, nella parte pittorica e in quella della struttura “per salvare una pagina di storia saronnese che sta letteralmente scomparendo”.

(foto di copertina e video dal canale youtube PierodaSaronno)

17022020