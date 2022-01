x x

SARONNO – Un’altra settimana è arrivata e Radiorizzonti Inblu è pronta, come sempre, a tenere compagnia a tutti i radioascoltatori, con tantissimi ospiti, appuntamenti inediti e tanta buona musica. Qui di seguito gli appuntamenti settimanali:Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. A seguire alle 11.29, con replica alle 21, “La Storia nei giorni”, a cura di Carla e Niva, argomento del giorno “La peste nera”. E per finire la giornata, alle 21.30, ”Grip Vibes Only!”, programma su moto e motori a cura di Veronica & Ilenia. Ospite Roby Izze Gatti, pilota off-road.Per iniziare la giornata, alle 9.30 appuntamento con il. Ospite la Dott.ssa Martina Larini specializzata in Psicologia dell’infertilità e Procreazione medicalmente assistita. A seguire alle 10.29, con replica ore 19.13, Elvira Ruocco conduce il programma “Come nasce il Teatro”, alla scoperta del fenomeno teatrale attraverso le epoche. Dopodichè alle 11.03, con replica ore 19.44, Iaia Barzani e le sue interviste. Per finire la giornata, alle 21.30, durante il programmadalla classica al Jazz al Pop, a cura di Stefano Nigro.Alle 9.00 il consueto “Orizzonti Magazine”. A seguire alle 10.29 con replica ore 19.15Campagna di comunicazione radiofonica e multimediale per scoprire i servizi presenti a Saronno, ospiti gli Amici di Betania.– Per iniziare la giornata alle 9.29con il Benessere psicofisico, a cura di Rosangela Busnelli. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.18,, a cura di Iaia Barzani. Per finire la giornata, alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da don Angelo Centemeri, con il seguente “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea Mazzucchelli.– Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, il consuetoospite di Gianni Branca e Angelo Volpi, l’Avvocato Ruggero Pavoni, che tratta di pensioni e Reddito di cittadinanza. A seguire, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. Per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.Per iniziare la giornata alle 9.30,, e Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it” e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.29, con replica alle 21,Sindaco, Assessori e Consiglieri informano su Covid, lavori, progetti e criticità.