SARONNO – Grande partecipazione e grande entusiasmo per il concerto “Voci e Veci a Saronno” organizzato dal Gruppo Alpini di Saronno per dare la possibilità ad appassionati e neofiti di ascoltare i canti del Coro Alpino Orobica “Don Bruno Pontalto”.

A riempire l’auditorium Aldo Moro, magistralmente allestito dal gruppo alpini di Saronno, tante penne nere arrivate dai comuni di Ceriano Laghetto, Fenegrò, Rovello Porro, Cislago, Uboldo e Mozzate. Diverse anche le autorità il sindaco Alessandro Fagioli con gli assessori di Saronno Lucia Castelli e Paolo Strano con il collega di Cislago Luca Dosso. In sala anche il consigliere comunale Francesco Licata. In prima linea nell’organizzazione l’assessore Gianpietro Guaglianone che come i volontari saronnesi si è occupato dei diversi aspetti dall’allestimento alla gestione della sosta.

Tanto impegno che ha dato ottimi risultati creando una serata che ha emozionato, complice un ricco repertoria proposto con un’interpretazione intensa, dal Coro Alpino Orobica “Don Bruno Pontalto”.

22022020