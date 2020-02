SARONNO – Prima di dovere bloccare il torneo, domenica in ossequio alle disposizioni regionali contro la diffusione del Coronavirus, sabato sera le otto squadre partecipanti alla settima edizione de torneo di softball indoor “Città di Saronno” si sono ritrovate nella casa delle onlus saronnesi, Casa di Marta in via Petrarca, per un apprezzatissimo momento conviviale.

“Bellissima serata tutti insieme alla Casa di Marta che ringraziamo per l’ospitalità. Un grazie ai genitori delle nostre Under 15 e all’infaticabile responsabile del settore giovanile Fabio Rusconi. Un grazie alle ragazze della nostra Serie A tutte presenti alla serata. Grazie a tutte le squadre che sabato hanno onorato con grandi prestazioni la prima giornata del torneo” rimarcano gli organizzatori dell’evento, i dirigenti del Softball Saronno. Che ora sono al lavoro per valutare la possibilità di disputare prossiamente ance la seconda ed ultima giornata della lermese, alla quale oltre alle saronnesi prendono parte Rheavendors Caronno, Collecchio, Castelfranco, Legnano, New Bologna, Bollate e Padova.

(foto: un momento della serata conviviale a Casa di Marta)

24022020