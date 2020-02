SARONNO – Coronavirus, spostata l’assemblea dei soci della sezione comunale saronnese dell’Avis, l’Associazione volontari del sangue. Era stata originariamente prevista venerdì 28 febbraio, nel salone della sede Avis di via Marconi 5. E’ stata spostata a data da destinarsi, al riguardo verranno annunciate novità non appena possibile.

“In ottemperanza all’ordinanza regionale circa le misure preventive atte a limitare la diffusione del Coronavirus, l’assemblea dei soci – dicono dall’Avis – viene per il momento rimandata. Verrà inviata comunicazione tempestiva per la nuova data. Aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali social, sito internet, stampa locale e contattando la sede. Le attività trasfusionali proseguono e il Centro trasfusionale Avis resteranno aperti secondo i consueti orari”. Raccomandiamo, dicono i volontari dell’associazione “di non recarsi a donare in caso di presenza di sintomi influenzali e di contattarci in caso di necessità”.

(nella foto di archivio: i soci Avis in occasione di un precedente evento pubblico che si è tenuto a Saronno)

26022020