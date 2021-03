CERIANO LAGHETTO – Stasera si terrà l’assemblea dei soci e delle socie della Frazione calcistica Dal Pozzo. “Come avviene ormai da quasi un anno, ci stiamo forse dimenticando com era fare le riunioni in presenza?, sarà in versione digitale dalle 21 e il link di accesso verrà inviato per email poche ore prima dell’incontro ai soci” precisano dalla società calcistica, che milita nel campionato di Terza categoria, attualmente fermo per l’emergenza coronavirus.

I temi, spiegano i responsabile del club, “sono sempre molti. Tra gli altri, gli aggiornamento sul settore sportivo visto che appare definitivo che il campionato non riprenderà e le rate sono state annullate ma da qualche parte bisognerà pure ricominciare. Che prospettive abbiamo di fronte a noi? A settembre ripartirà tutto come prima? Che impatto avrà questo periodo di stop forzato sulla nostra ripresa? Durante il corso della serata avremo modo di confrontarci insieme su questi aspetti”. Si parlerà anche della eventuale nuova struttura societaria che si vorrebbe creare per la prossima stagione.

(foto: giocatori e tifosi del Dal Pozzo prima dello stop dei campionati per la pandemia)

31032021