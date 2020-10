SARONNO – Dopo aver riaperto ed occupato la villetta di via San Francesco gli anarchici del Collettivo Adespota sono pronti a fare vivere il nuovo “spazio comune di solidarietà”. La palazzina occupata è stata chiamata Ca’ LibertAria ed “apre i battenti con un calendario fitto di iniziative e tanta voglia di render vivo questo spazio” ha spiegato il collettivo in un volantino.

Si parte con il programma di domenica. Alle 15 assemblea operaia Sol Cobas in vista dello sciopero nazionale della logistica seguito alle 17 da una serie di attività dal pittaggio allo swap party (evento per scambiare capi di abbigliamento, accessori e piccoli oggetti di arredamento) di vestiti e piante. Seguiranno un momento per fare lavori collettivi alla struttura e quindi un aperitivo con musica.

L’occupazione è iniziata ieri mattina alle 11 quando malgrado gli accessi murati un gruppo di giovani è entrato nella palazzina di proprietà privata che era già stata occupata nel maggio 2018.

(foto: gli striscioni appesi sulla facciata)