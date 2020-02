SOLARO – È nuovamente polemica sui mancati pagamenti delle tasse comunali e questa volta Gianmarco Belotti della Lega Centrodestra Solaro chiede le dimissioni di Monica Beretta, assessore con delega alla Legalità.

Succederà tutto nella prossima seduta del consiglio comunale. Pietra dello scandalo il concorso ‘Vetrine in fe’tis lanciato dall’amministrazione comunale nel periodo di Natale. Il consigliere d’opposizione ha verificato le pendenze di tutti i partecipanti scoprendo che “Non tutti gli aderenti al concorso erano in regola con i tributi locali, una condizione vincolante ai fini della partecipazione”. A tutti i partecipanti, infatti, veniva richiesta un’autodichiarazione che dimostrasse di essere in regola con il pagamento dei tributi locali. “Non è la prima volta che accade purtroppo: su iniziative e concorsi promossi dal comune di Solaro, nonostante le sollecitazioni nel merito e le buone pratiche evidentemente soltanto dichiarate ma non applicate, era già capitato anche che fosse fatta pubblicità a soggetti con morosità aperte nei confronti del comune stesso. Io mi chiedo: Non è un “fenomeno anomalo” che il comune di Solaro promuova soggetti morosi nei confronti del Comune stesso? L’assessore alla Legalità ha verificato la conformità delle dichiarazioni? Perché non sono state respinte le richieste di adesione non conformi? Non si ritiene che iniziative recanti il patrocinio del comune di Solaro, o addirittura organizzate e gestite direttamente dal comune stesso, dovrebbero necessariamente essere garanzia di integrità e correttezza, perlomeno per quanto compete i rapporti tra comune ed aderenti? A questo punto mi interrogo sul ruolo dell’assessore: chiedo non ritenga opportuno dimettersi o rinunciare perlomeno alla delega alla Legalità?”.

L’interrogazione è stata protocollata e sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in previsione – salvo rinvii per Coronavirus – per la data del 6 marzo.

(nella foto: il gazebo della Lega Nord dello scorso fine settimana)