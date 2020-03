CISLAGO – Non si fermano i cantieri in corso in paese per ultimare gli interventi sugli impianti sportivi. Soprattutto non si ferma la presenza del sindaco Gianluigi Cartabia che, complice la sua delega ai Lavori pubblici è sempre in prima linea. Nel dettaglio questa settimana la novità è arrivata al nuovo centro sportivo di via Papa Giovanni, dove sono entrati nel vivo i lavori di ricarica e manutenzione del campo di calcio sintetico. L’importo lavori è di circa 20.000 euro ed entro oggi i lavori verranno completati.

Nel dettaglio il comune ha messo in cantiere interventi di manutenzione e miglioramento per la tribuna. Tra modifiche e riparazioni si parla di un investimento di 250 mila euro divisi in due tranche. Una fetta importante dei fondi è stata utilizzata per i nuovi servizi igienici per il pubblico di cui fino a qualche settimana fa l’impianto era sprovvisto. A colpire è stata anche l’attenzione dell’Amministrazione per l’aspetto estetico per adattarli all’impianto e garantire, allo stesso tempo, una grande resa ed un ridotto bisogno di manutenzione è stato scelto il corten.

