SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il componimento del consigliere comunale Alfonso Indelicato “ispirato” dagli ultimi fatti di cronaca avvenuti in città e in particolare al borseggio ai danni di un viaggiatore e alla rapina ai danni di un 16enne avvenuta in Santuario ma con il fermo di tre dei 4 responsabili proprio in stazione.

Sicurezza, sicurezza …

(a proposito dell’ultima rapina pomeridiana alla Stazione di Saronno)

Sicurezza, sicurezza

che si fugge tuttavia

in stazion non c’è certezza

che rapina non vi sia.

Questi lieti banditelli,

di rapine innamorati,

agli ignari viaggiatori

hanno posto cento agguati.

Poscia godono il bottino

gavazzando tutto il giorno

e di nuovo il cittadino

se li trova a torno a torno.

Sicurezza, sicurezza,

t’han giurato or son cinqu’anni.

eri splendida promessa,

sei il maggiore degli inganni.

01032020