CARONNO PERTUSELLA – “Buone notizie da don Franco Santambrogio”. A rassicurare fedeli e caronnesi è il sindaco Marco Giudici che oggi pomeriggio ha ricevuto la chiamata proprio dal parroco caronnese che l’altro giorno è risultato positivo al tampone per il Coronavirus realizzato all’ospedale di Garbagnate Milanese dove il religioso si era recato in seguito ad un malore.

Oggi pomeriggio don Franco ha chiamato il primo cittadino spiegando di stare relativamente bene. Al momento è ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. Le buone notizie sono che ha una forma virale lieve “non ha la febbre e la tosse è minima”.

Dall’Amministrazione, ma anche dall’intera comunità caronnese un saluto e l’augurio di un rapido ritorno a casa”.

Grande attenzione, in seguito al tampone positivo del religioso, alla corte Cova, casa di riposo caronnese di via Trieste. Dopo aver contattato l’Ats, don Franco aveva celebrato messa lo scorso 21 febbraio, la struttura ha vietato le visite dei parenti dei propri ospiti, invitando agli caronnesi, una sessantina, a restare dentro alla struttura di via Trieste.

