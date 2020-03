CARONNO PERTUSELLA – Positivo al Coronavirus il parroco di Caronno Pertusella, don Franco Santambrogio: ieri il tampone all’ospedale di Garbagnate Milanese, oggi la conferma ed il trasferimento all’ospedale “Sacco” di Milano; mentre sulle chiese caronnesi sono apparsi cartelli che invitano i fedeli alla prudenza e ad evitare contatti, per chi è stato più vicino al sacerdote. Le cui condizioni di salute al momento non desterebbero alcuna preoccupazione.

Le autorità comunali ad iniziare dal sindaco Marco Giudici sono state prontamente avvisate dal vicario, don Beniamino Casiraghi che ha confermato come don Franco sia risultato positivo al tampone per il Covid-19. Invitando tutti alla preghiera e ad evitare di “farsi prendere dalla paura”. Sinora nel Saronnese si era registrato un caso a Uboldo, mentre quello di un saronnese è ancora presunto ed in fase di approfondimento.

(foto: una immagine del parroco di Caronno Pertusella, don Franco Santambrogio, durante un evento pubblico in paese)

