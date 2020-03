CARONNO PERTUSELLA – A seguito di comunicazione della Lega nazionale dilettanti la Caronnese ufficializza

le partite ufficiali di campionato del mese di marzo.

Considerando che il dipartimento interregionale, preso atto del decreto del presidente del consiglio dei

Ministri dell’1 marzo 2020, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo per i gironi B C D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e San MarinoVastogirardi del girone F

E’ stato anche stabilito il calendario dei recuperi di tutte le gare rinviate: mercoledì 11 marzo per le gare non disputate il 23 febbraio relative ai gironi A e D (25^ giornata), B e C (28^ giornata), F (San Marino-Vastogirardi 27^ giornata). Domenica 15 marzo le gare non disputate l’1 marzo relative ai gironi A e D (26^ giornata), B e

C (29^ giornata) così come previste dal calendario

ecco qui di seguito le partite che vedranno protagonista la Caronnese in Serie D nel mese di marzo:

– 8/3 ore 14.30 | FEZZANESE-CARONNESE

– 11/3 ore 14.30 | CARONNESE-VERBANIA

– 15/3 ore 14.30 | CARONNESE-LAVAGNESE

– 22/3 ore 14.30 | CARONNESE-BRA

– 29/3 ore 15.00 | VADO-CARONNESE

04032020