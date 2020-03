ORIGGIO – Il medico di base a Origgio è anche il sindaco del paese: da parte di Mario Ceriani la doppia esigenza di tutelare i propri malati ed anche più in generale i concittadini, in questi giorni di Coronavirus.

E’ per questo che Ceriani ha previsto una serie di regole, per l’accesso al suo ambulatorio: “Limitare quanto più possibile l’accesso in ambulatorio. Per le prossime settimane si programma l’accesso in ambulatorio previo contatto telefonico, per visita non rimandabile. La richieste di visita domiciliare verranno valutate prima da un colloquio telefonico. Potete richiedere prescrizione di terapia cronica attraverso posta elettronica o lasciando una busta nella cassetta della sala d’attesa dell’ambulatorio”. Ceriani fornisce un numero di telefono di riferimento per eventuali comunicazioni con lui, 3920644163 ed anche l’indirizzo email, dott.ceriani@libero.it.

(foto: Mario Ceriani, medico di base, è anche il sindaco di Origgio. Ora ha posto alcune regole per la sicurezza, ai propri assistiti)

08032020