SARONNO / ORIGGIO – Elezioni comunali, si va verso il rinvio? Questa primavera sono previste in 81 comuni lombardi, tra cui Saronno e Origgio, le elezioni amministrative. Nelle ultime ore si parla molto di un rinvio a dopo l’estate. Il provvedimento sarebbe stato inserito in una bozza di dl che dovrà essere discussa dal consiglio dei ministri che dovrà valutare se e a quando rinviare le elezioni in programma la prossima primavera dalle regionali alle comunali.

Un appello in questo senso arriva da Elisabetta Strada e Niccolò Carretta (consiglieri regionali lombardi Civici Europeisti) e Alleanza Civica (l’Associazione a cui aderiscono numerose liste civiche di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte). Diverse le motivazioni per cui si chiedere un rinvio dal periodo di tempo verosimilmente lungo in cui resteranno in vigore le misure di contenimento alla necessità di non sospendere ulteriormente la didattica.

A quando saranno rinviate le elezioni? Due le ipotesi sul piatto, anche se molto dipenderà dall’andamento dell’epidemia, dopo l’estate o in autunno.

13032020