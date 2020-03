SARONNO – La comunità pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno si organizza per mantenere la preghiera e la comunità attraverso “altri canali”. Oggi la via Crucis con don Armando Cattaneo da viale Santuario. La Via crucis, che si concluderà con la preghiera alla Beata Vergine dei Miracoli in tempo di contagio, composta appositamente per questi giorni. Questo appuntamento acquista oggi un valore particolare poichè anche in prossimità alla festa del Voto che ogni anno si rinnova dal 1577, quando i saronnesi si affidarono alla Madonna del Santuario al termine della terribile pestilenza.

Ecco la diretta de ilSaronno (ovviamente abbiamo preso tutte le precauzione previste dalla normativa dalle mascherine alla distanza di sicurezza)

Sarà seguibile su Radiorizzonti InBlu (FM 88, canale 880 del digitale terrestre/canali radio; www.radiorizzonti.org diretta audio/video) e IlSaronno.it sulla sua pagina Facebook.

Inoltre la vita della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno prosegue nella situazione odierna per essere vicina a tutti attraverso vari appuntamenti: è possibile seguire le celebrazioni a porte chiuse in diretta dalla chiesa Prepositurale sui canali di Radiorizzonti InBlu secondo i seguenti orari: Messa feriale ore 8.25; Messa del Sabato sera ore 18.15; Messe Domenica ore 10.00 – 18.00 – 20.30.

Da questa settimana da lunedì a sabato verrà trasmessa su Radiorizzonti in diretta alle ore 7.00 anche la S.Messa presieduta da papa Francesco dalla cappella di Santa Marta in Vaticano.

Inoltre domenica pomeriggio dalla Prepositurale alle ore 17.30 va in onda la catechesi sui 10 comandamenti a cura di don Federico Bareggi e don Denis Piccinato.

L’arcivescovo Mario Delpini invece proseguirà su RAI 3 anche Domenica 15 marzo alle ore 11.00 a celebrare la S. Messa domenicale questa settimana sarà dalla cappella del Policlinico di Milano.