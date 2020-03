GERENZANO – Ancora un caso di coronavirus a Gerenzano. E’ il sindaco Ivano Campi a fare il punto della situazione, informando i cittadini.

I dati odierni di Ats Insubria, comunicatimi per vie ufficiali, rilevano quanto segue:

– 3 casi di persone positive al Coronavirus residenti e domiciliate a Gerenzano;

– 1 caso di persona negativizzata (guarita) residente a Gerenzano ma domiciliata in altro Comune (Tradate, ndr).

Il personale di Ats è costantemente impegnato nella gestione della situazione e nell’applicazione del protocolli previsti sia per i pazienti, sia per i familiari conviventi e per le frequentazioni dei pazienti stessi. Per ovvi motivi non vengono divulgati dati personali.

Si fa presente che i dati sono in aggiornamento continuo. Ricordo a tutti l’importanza del rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nei decreti del presidente del Consiglio e da quanto diffuso dalle autorità sanitarie e Regione Lombardia orientate a limitare e rallentare la diffusione del coronavirus.

Vi chiedo di evitare inutili allarmismi, di continuare a vivere nella maggior serenità possibile, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni ricevute. La primaria è quella di non uscire di casa. Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

15032020