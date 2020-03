SARONNO – Un hashtag, videochiamate e la partecipazione ai flashmob lanciati a livello nazionale: così la casa di riposo Focris affronta l’isolamento da emergenza coronavirus.

La casa di riposo di via Volpi si trova in isolamento ma le attività per i pazienti non mancano anche quelle per tenere il contatto le famiglie che in questi giorni non possono recarsi a trovare i propri cari. E’ stato lanciato l’hashtag #isolatimanonsoli.

Le giornate si susseguono con tante attività il giorno cinque di isolamento, ad esempio, è stato organizzato il Bingo ovviamente rispettando le misure di sicurezza, uno alla volta in ascensore, e ben distanti uno dall’altro.

Nel pomeriggio i degenti si sono dedicati al canto: chi nel salone, chi al piano è stata bellissimo la struttura era piena di musica! Non mancano le videochiamate con i famigliari. E alle 18 l’intera struttura ha partecipato al flashmob musicale con i degenti affacciati alle finestre a cantare.

