SARONNO – Malgrado l’emergenza da coronavirus che di fatto costringe tutti a casa non si ferma il mercato e il consumo di sostanze stupefacenti nella città degli amaretti. A lanciare l’allarme nelle ultime ore almeno due cittadini entrambi residenti della zona di piazza dei Mercanti che a portando fuori il cane hanno scoperto diverse siringhe nell’aiuola che circonda la piazza e nel sottopassaggio che porta in viale Santuario.

I saronnesi ovviamente non hanno toccato le siringhe si sono limitate a fotografarle segnalando il ritrovamento al comando di polizia locale. Lo scatto è poi finito anche sui social dove ha scatenato molta indignazione sia per la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti sia per l’evidenza del fatto che ci fossero gruppi di persone, i consumatori e gli acquirenti, che evidentemente uscivano per concludere i propri affari. Il fenomeno non è nuovo in città ovviamente i ritrovamento di siringhe è stato ripetutamente segnalato nel parcheggio di via Parma ma anche nell’area verde di via Leonardo da Vinci.

18032020