Coronavirus, campagna raccolta fondi del Sos Mozzate per mascherine e materiale

MOZZATE – Emergenza coronavirus, anche il Sos Mozzate lancia una campagna di raccolta fondi.

“Noi di Sos Mozzate con i nostri volontari stiamo facendo il possibile per garantire il servizio alla cittadinanza in questo periodo di crisi. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, il tuo aiuto. Se vorrai potrai fare una donazione, anche di pochi euro, e ci aiuterai ad affrontare le spese per mettere in sicurezza i nostri volontari e per offrire a tutta la cittadinanza un servizio migliore. Come potete immaginare ci servono – spiegano dal Sos – mascherine ad alta protezione, mascherine chirurgiche, tute protettive, disinfettanti per la disinfezione dei nostri mezzi e della sede. Potrai effettuare la tua donazione con bonifico bancario mettendo nella causale “Emergenza coronavirus”.

Banca di appoggio: Intesa Sanpaolo

Iban: IT51E0306909606 100000127363

C/C postale nr. 12576229

PayPal

https://www.paypal.com/donate/?token=2fqBFnGmSpUjhQ7K9rH0BZZB7SAJn_XcXsfkvm9WaIMq5cnmJjwhE2CE1I8WAQSwKvI180&country.x=IT&locale.x=IT

19032020