Coronavirus: Scacchistica cerianese, sfide e lezioni a distanza

CERIANO LAGHETTO – Anche il sodalizio locale di appassionati degli scacchi, da sempre classico di strategia, è impegnato ad affrontare l’emergenza coronavirus fornendo un intrattenimento che ha anche ampia valenza sociale: lezioni e partite a distanza dedicate ai giovanissimi. L’operazione ha ampia valenza sociale, vista la necessità determinata dal periodo di isolamento forzato che stiamo tutti sperimentando.

“Il circolo scacchistico “Asd Scacchistica Cerianese” che ha sede a Ceriano, nei locali della Scuola primaria don Antonio Rivolta, promuove un’iniziativa per avvicinare nuovi appassionati al gioco degli scacchi, anche attraverso sfide condivise a distanza.

In particolare, il circolo si è reso disponibile ad intrattenere i ragazzi in età scolare o altre persone interessate che sono forzatamente a casa, parlando di scacchi e, soprattutto, giocando a scacchi.

Chi volesse aderire può procedere nel seguente modo:

dotarsi di computer con Skype, chiedere contatto con Claudio Fusi su Skype (quello nella foto con la scacchiera), dotarsi di scacchiera da tenere vicino al computer.

Non è richiesto sapere già giocare a scacchi, solo vero interesse e un po’ di passione. Si chiede di mantenere un comportamento educato. Il primo intrattenimento sarà mercoledì 18 marzo dalle ore 17 alle ore 18.

“Ringrazio la Scacchistica Cerianese per questa opportunità che mette a disposizione di tutti ed in particolare dei bambini e dei ragazzi, per rendere meno pesante questo periodo di limitazioni forzate per tutti. Restiamo a casa, anche a giocare a scacchi” -commenta il consigliere delegato allo sport e alle associazioni, Giuseppe Radaelli.

(foto archivio)

19032020